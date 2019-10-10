​Доверие к качеству и к гарантиям «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Доверие к качеству ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и гарантиям компании стали фундаментом для мощного роста бренда как в России, так и за рубежом.

Ювелирный рынок России — это молодое по ювелирным меркам явление и «ЭПЛ. Якутские бриллианты» — это компания, которая имеет мощную технологическую базу и единые производственные и торговые стандарты, позволившие успешно конкурировать с местными и зарубежными брендами в США, Кипре, Литве, Монголии, Киргизии, Казахстане и многих других странах.

Получайте сервис мирового уровня качества, став клиентом «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Ждем Вас в салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты», в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/