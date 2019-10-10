​Родителей курящих детей могут начать привлекать к ответственности

Родителей несовершеннолетних, которых поймали за курением, могут начать привлекать к административной ответственности. Об этом говорится в опубликованном протоколе заседания МВД России.

В документе сказано, что до 23 октября этого года будет направлено обращение в Минюст России о внесении в Кодекс об административных правонарушениях нормы, благодаря которой будет установлена административная ответственность в отношении тех родителей, чьи дети курят.

По информации газеты «Известия», в российском правительстве обсуждают вид административного наказания. Это может быть предупреждение, штраф или арест на несколько суток для родителей курящих несовершеннолетних.

Норма может быть закреплена с 2021 года.