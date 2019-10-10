Житель Мегиона убил собутыльника и спрятал его в землянке

27 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя Мегиона, который сообщил о том, что в течение нескольких дней не видит своего соседа и высказал предостережение о том, что тот мог попасть в беду. В ходе расследования было установлено, что пропавший мужчина действительно стал жертвой преступления.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Югры, версия следствия такова: 21 сентября потерпевший пришел в гости к 34-летнему знакомому, жившему в соседнем балке. Мужчины распивали спиртные напитки, но позже поссорились, и хозяин балка нанес потерпевшему множественные удары по голове и телу. Потерпевший погиб на месте, а обвиняемый, надеясь избежать уголовной ответственности, спрятал тело в землянке, находящейся в лесу нижневартовского района.

Межрайонным следственным отделом города Лангепаса было возбуждено дело по факту убийства. На данный момент обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия. За совершение преступления виновного могут лишить свободы на срок до 15 лет.