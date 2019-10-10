​В Ханты-Мансийске двое подростков украли автомобиль и поехали кататься

В Ханты-Мансийске межрайонный следственный отдел СК России по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело в отношении двух парней, которые в ночь на 26 сентября угнали автомобиль.

Инцидент произошел на улице Аграрная. Молодые люди 15 и 17 лет выбрали своей целью транспортное средство местного жителя — ВАЗ-21063. Долго им, правда, кататься не пришлось. «В этот же день, угнанный автомобиль был обнаружен в районе «ОМК». В ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий угонщики были установлены», — сообщает следственное управление СК России по Югре.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.