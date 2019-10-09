​В Тюменской области откроются два виртуальных концертных зала

В Тюмени и Ишиме откроются виртуальные концертные залы, где можно будет услышать выступления отечественных и мировых звезд классической музыки в режиме онлайн. Открытие запланировано на 12 октября.

«Созданные в рамках национального проекта «Культура», залы появятся в тюменском центре культуры и искусства «Современник» на улице Олимпийской и в Ишимском Доме культуры», – отмечает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Свою работу новые залы начнут с онлайн-трансляции выступления Российского национального молодёжного симфонического оркестра со сцены Московской государственной академической филармонии. Концерт начнется в 14:30, и будет бесплатным для всех желающих.

«Уверен, нацпроект даст импульс в развитии культуры как важной сферы, которая во многом формирует человека, дает ему возможность получить эстетическое воспитание и реализоваться. Мы продолжаем сегодня реконструировать и строить новые дома культуры, занимаемся оснащением детских музыкальных школ. До конца текущего года будет введен в эксплуатацию еще один культурно-досуговый центр в с. Богандинское Тюменского района», – рассказал Александр Моор.