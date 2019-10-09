​В Югре пойман серийный поджигатель жилых домов

Сотрудники правоохранительных органов Югры задержали мужчину, подозреваемого в серии поджогов двухэтажных деревянных многоквартирных жилых домов, а также одного автомобиля в поселке Пойковский.

«В результате пожаров, произошедших с февраля по сентябрь этого года, полностью уничтожены два жилых дома, в которых находилось 48 и 16 квартир соответственно. Своего имущества лишились 157 человек, которые в настоящее время расселены в маневренный фонд в поселке Пойковский или проживают у родственников. Еще 5 домов выгорели частично и в настоящее время восстановлены», — сообщили в УМВД по Югре.

Злоумышленник был задержан на железнодорожной станции города Краснодар. В настоящее время подозреваемый доставлен в Нефтеюганский район.

Как отмечают в ведомстве, мужчина в момент совершения преступлений находился в состоянии алкогольного опьянения, а предварительный ущерб от действий подозреваемого составляет не менее 10 миллионов рублей.