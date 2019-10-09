​Меньше тратить, больше сберегать: как изменился подход к финансам клиентов в сегменте премиум

Райффайзенбанк проанализировал, как изменились финансовые модели и потребительские привычки клиентов премиум-сегмента за последние 10 лет. Число активных премиальных клиентов Райффайзенбанка за 10 лет выросло вдвое, при этом средний чек по их операциям вдвое снизился — это означает, что премиальные карты стали использовать не только для крупных покупок, но и для повседневных нужд. При этом общая финансовая грамотность и интерес клиентов к инвестициям демонстрируют значительный рост: клиенты активно используют доверительное управление и доступ на иностранные биржи. Это связано с тем, что рынок ценных бумаг стал востребован и при этом доступен для большего количества клиентов. Пассивный подход к инвестициям в виде банковского депозита сменился интересом к более широкому спектру продуктов и услуг.

Технологичный премиум: по всему миру 24/7

За 10 лет премиальные клиенты банка успели совершить 25 млн транзакций, а средний чек по ним сократился в два раза — с 10,2 до 5,5 тыс. рублей. Это связано с тем, что премиальные карты теперь используются не только для инвестиций или крупных покупок, но и в повседневной жизни — при оплате товаров и услуг.

Удаленные каналы —мобильное приложение, чат с менеджером, кол-центр, — позволяют получить практически любой продукт или услугу. Оплата картой по всему миру 24/7, и, конечно, доставка карт по всему миру заметно упростили жизнь. Так премиум стал лайфстайл сервисом — незаметным, но всегда рядом.

«Наши клиенты все чаще используют удаленные каналы и цифровые сервисы. 10 лет назад премиум начинался как сеть отделений с персональными менеджерами, а теперь это не только офисы для тех, кому важно личное общение, но и большое количество удобных удаленных сервисов. Мы хотим сделать сервис для клиентов полезным и незаметным, а значит, и удобным», — отметил руководитель управления по работе с премиальными клиентами Кирилл Матвеев.

Расходы для жизни: кафе, рестораны и универмаги

Чтобы совпадать со стилем жизни клиента, нужно знать его потребности. Аналитики Райффайзенбанка провели исследование, чтобы узнать — чем живут премиальные клиенты, что они любят (или не любят) и на что, в конечном итоге, тратят свои деньги.

За последние 10 лет клиенты стали меньше любить наличные — количество операций по снятию денег со счета упало на 18%. Зато денежные переводы стали популярнее — число таких транзакций выросло в десятки раз.

Чаще всего клиенты оплачивают товары или услуги. Аналитики банка составили топ самых популярных и самых непопулярных категорий. Любимые категории — это супермаркеты, кафе, универмаги, магазины одежды и авиабилеты. А топ самых непопулярных категорий составили автомагазины, услуги телеграфа, остеопатов и ортопедов.

Если немного расширить топ, станет понятно, что премиальные клиенты часто покупают часы и ювелирные изделия, пользуются услугами медиков и туристических агентств, а также закусочных. И значительно реже покупают снегоходы, жилые фургоны и дома на колесах.