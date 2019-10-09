​Философия счастья ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Счастье клиентов — это основная мотивация любого бизнеса для того, чтобы производить и продавать товары или оказывать услуги.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» поставила счастье клиентов, а также своих сотрудников во главу угла.

И это привело к поразительным результатам — всего за четверть века компания стала лидером российского ювелирного рынка и вышла на международные ювелирные рынки.

Если вдуматься, то это логично — выбирая ювелирные украшения, люди пребывают в приподнятом настроении и ожидании чуда.

И когда их встречает продавец, который счастлив от того, чем он занимается и ему нравятся условия труда, то покупка ювелирных украшений превращается в волшебство, коим и должна быть продажа.

В результате — счастливые клиенты и продавец принесли прибыль компании, достигнув каждый своей цели.

Как дать людям ощущение счастья?

Принадлежность к чему-то большему, со светлыми целями, позволяет человеку найти себя, в том или ином деле и раскрыть свой потенциал, который и является причиной успеха.

Высвободившиеся энергия позволяет находить новые нестандартные пути решения поставленных задач.

В итоге — мотивированный продавец с глубоким пониманием того, какую ценность он несет клиенту, оказывает услуги на совершенно ином качественном уровне.

Тоже касается и всех остальных сотрудников компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» — это команда профессионалов единомышленников, стремящихся к одной цели — сделать ювелирные украшения компании и приносимое ими счастье доступными, как можно большему количеству людей на Земле.

Присоединяйтесь к большой и счастливой семье ЭПЛ, посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

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