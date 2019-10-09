16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,0976   EUR  71,4511  

​Философия счастья ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Счастье клиентов — это основная мотивация любого бизнеса для того, чтобы производить и продавать товары или оказывать услуги.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» поставила счастье клиентов, а также своих сотрудников во главу угла.

И это привело к поразительным результатам — всего за четверть века компания стала лидером российского ювелирного рынка и вышла на международные ювелирные рынки.

Если вдуматься, то это логично — выбирая ювелирные украшения, люди пребывают в приподнятом настроении и ожидании чуда.

И когда их встречает продавец, который счастлив от того, чем он занимается и ему нравятся условия труда, то покупка ювелирных украшений превращается в волшебство, коим и должна быть продажа.

В результате — счастливые клиенты и продавец принесли прибыль компании, достигнув каждый своей цели.

Как дать людям ощущение счастья?

Принадлежность к чему-то большему, со светлыми целями, позволяет человеку найти себя, в том или ином деле и раскрыть свой потенциал, который и является причиной успеха.

Высвободившиеся энергия позволяет находить новые нестандартные пути решения поставленных задач.

В итоге — мотивированный продавец с глубоким пониманием того, какую ценность он несет клиенту, оказывает услуги на совершенно ином качественном уровне.

Тоже касается и всех остальных сотрудников компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» — это команда профессионалов единомышленников, стремящихся к одной цели — сделать ювелирные украшения компании и приносимое ими счастье доступными, как можно большему количеству людей на Земле.

Присоединяйтесь к большой и счастливой семье ЭПЛ, посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

Новые коллекции Вас ждут в интернет-магазине https://epldiamond.ru/

Следите за нашими новостями в инстаграм https://www.instagram.com/epldiamond_surgut/


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:23, просмотров: 129, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Жильцы аварийного дома в Сургуте борются с плесенью, крысами и сыростью

Жильцы аварийного дома в Сургуте борются с плесенью, крысами и сыростью
Но вынуждены переплачивать за ЖКУ
Сергей Большов Сегодня в 16:14
41 0
Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно

Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно
Председатель совета Сургутской ТПП Владимир Болотов о том, почему коммерческая недвижимость считается высокорисковым бизнесом
Редакция СИА-ПРЕСС 08 октября в 17:59
1297 4
​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации

​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации
Дмитрий Щеглов 08 октября в 17:03
1060 1
​Год театра – нефтяникам!

​Год театра – нефтяникам!
20 октября во дворце искусств «Нефтяник» состоится премьера спектакля «Нефть – на кончике долота»
Анна Смирнова 08 октября в 10:02
798 0
В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна

В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 07 октября в 11:50
1828 6
Остается пока только мечтать о подобном в Сургуте

Остается пока только мечтать о подобном в Сургуте
​Этот пост о том, куда и как необходимо инвестировать деньги государству совместно с бизнесом
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 06 октября в 22:36
3224 1
Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок

Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 06 октября в 16:23
1282 20
Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении

Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 05 октября в 11:17
890 0
Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах

Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 05 октября в 10:50
788 0
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 05 октября в 10:25
794 0
​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них

​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 05 октября в 10:09
888 1
Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу

Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу
Вадим Шувалов, глава Сургута 05 октября в 09:49
716 0
«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях

«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях
Алёна Кожевова 04 октября в 19:59
1103 1
​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне

​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне
Анастасия Семихатских 04 октября в 14:12
3510 1
​Старая история с позитивным концом!

​Старая история с позитивным концом!
В районе ж/д города Сургута возле спортивного комплекса «Локомотив» на пешеходной дорожке с незапамятных времен была лужа. Железнодорожники ее убрали
Сергей Васин, депутат думы Сургута 04 октября в 11:25
889 7
От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

Гор Есаян 04 октября в 10:33
632 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика