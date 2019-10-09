​В Югре водитель, сбивший восьмилетнего ребенка, заплатит 150 тысяч рублей

В Ханты-Мансийске районный суд решил, как поступить с мужчиной, которого обвинили в наезде на восьмилетнего мальчика в мае 2019 года. Ему придется выплатить ребенку 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Напомним, что от полученного удара ребенок получил травмы и был вынужден пройти курс лечения.

«В мае 2019 года 8-летний подросток в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы, повлекшие средний тяжести вред здоровью. Причиной происшествия послужило нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения», — отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.