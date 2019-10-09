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​В Югре водолазы продолжают поиски трех пропавших мужчин

spas.as-ugra.ru
spas.as-ugra.ru

Спасатели КУ «Центроспас Югория» продолжают поиски трех мужчин, которые отправились на рыбалку 3 октября в поселок Октябрьское и с тех пор не выходили на связь.

5 октября поисковый отряд впервые выехал на реку и обследовал береговую линию вплоть до поселка Андра, но рыбаков найти не удалось. Сейчас к поискам присоединились водолазы.

«За прошедшие сутки спасатели водолазным способом обследовали водную акваторию в предполагаемом месте происшествия. Пока поиски мужчин 1977, 1972 и 1971 годов рождения результатов не дали. Поисковые работы продолжаются», — сообщает пресс-служба Центроспаса.


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Сегодня в 09:40, просмотров: 116, комментариев: 0


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