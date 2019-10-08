​Депутат Госдумы предложил ввести новые параметры возрастной маркировки

Депутаты Госдумы внесли предложение отказаться от возрастной маркировки 0+, 6+, 12+, 16+ для произведений литературы и искусства, пишут РИА «Новости» со ссылкой на текст законопроекта, подготовленного членами комитета по культуре.

Вместо привычной возрастной маркировки они предлагают вести словосочетания из серии «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей».

При этом маркировку 18+ для произведений литературы и искусства предлагают сохранить.

Напомним, что классификацию по возрасту ввели в 2012 году.