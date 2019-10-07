​Выбирайте качество. «ЭПЛ. Якутские бриллианты» 

«Качественный товар — всегда найдет своего покупателя!»

Эта простая истина стала стратегией бизнеса для специалистов производства ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», которые результатами своего труда доказала эффективность этого постулата.

Создавая ювелирные украшения вот уже четверть века, компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты», смогла завоевать бесценное доверие клиентов, подарив им коллекции, в которых каждый сможет найти символы своих светлых чувств или выбрать творения ювелирного искусства для повседневного образа или особого случая.

Каждое украшение «ЭПЛ. Якутские бриллианты» — это эталон качества защищенное нерушимыми гарантиями, которым доверяют клиенты компании, в самых разных странах Мира, в которых успешно работают более 120 ювелирных салонов компании — России, США, Кипре, Литве, Монголии, Киргизии, Казахстане и многих других странах.

Убедитесь сами в качестве и уникальности дизайна ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты», в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

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