​В Сургутском районе реконструируют базу отдыха под круглогодичный лагерь для детей

В Лямина завершается первый этап капитального ремонта бывшей турбазы. Объект планируется использовать в качестве круглогодичного лагеря для детей. Сейчас обновляется электропроводка всего объекта. Работы также ведутся сразу в нескольких домиках. До конца этого года здания утеплят, заменят фасад и кровлю. В 2020 году ремонт базы отдыха продолжится.

«Ремонт был рассчитан на два года. Мы решили провести его в несколько этапов, потому что объем достаточно большой. В первую очередь мы осуществляем ремонт четырех домиков: утепление, замена фасада и кровли; планируем завершить обновление электрической системы объекта. Также в этом году сделаем водоподготовку – будем брать воду и разводить по всем домикам, так как в каждом есть санузлы, душевые. Объем финансирования – 25 млн рублей. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поставил задачу – открыть лагерь в 2020 году», – рассказал начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Руслан Марценковский.

В прошлом база отдыха в Лямина принадлежала ООО «Газпром переработка». Районная администрация по инициативе главы муниципалитета Андрея Трубецкого вышла на компанию с предложением взять на баланс данный объект. Стороны договорились о передаче комплекса и уже в 2019 году там начался капитальный ремонт.

Кстати, сейчас база не закрыта, она работает по заявкам, но только для взрослого населения. Это представляет интерес, например, для рыбаков и охотников. Детей — а вернее детские группы — принимают только на один день. Когда проводят туристические слеты или другие мероприятия на открытом воздухе.