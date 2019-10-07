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​В Сургутском районе идет подготовка к установке сезонной переправы к Лямина и Сытомино

В Сургутском районе идет подготовка к установке сезонной переправы к Лямина и Сытомино

Администрация Сургутского района усиленно готовится к наступлению холодов. Так, на подъезде к Лямина и Сытомино начались подготовительные работы к установке сезонной переправы через реку Лямин.

Постепенно к месту стягивается необходимая тяжелая техника, завозятся строительные материалы. По распоряжению главы Сургутского района Андрея Трубецкого, в поселениях пополнили запасы нефти для котельных – топлива должно хватить на месяц. Кроме того, в местные магазины завезены продукты, дополнительно транспортируются товары народного потребления. В медицинских организациях имеются все необходимые медикаменты.

«К 15 октября вся необходимая для установки переправы техника будет на обеих берегах реки Лямин. Это и трактора, и экскаваторы, самосвалы. Так же будет завезен грунт для отсыпки. Многие вопросы мы прорабатываем совместно с «Северавтодором». Компания на случай ЧС приобрела винтовой катер, забила новые якоря для будущей переправы, чтобы ее не снесло ледоходом, завезла необходимые тросы. Планируется замена элементов на переправе в целях ее укрепления, – рассказал заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков, кроме того, администрация Сургутского района заключила соглашение с Центром медицины катастроф. При необходимости оказания срочной медицинской помощи жителям поселений, их доставка на «большую землю» будет осуществляться вертолетом».

По мнению специалистов, этот комплекс мер позволит понтонной переправе выдержать осенний ледостав. Власти Сургутского района совместно с АО «ГК «Севератодор» разработали его после ситуации осенью 2018 года. Тогда шуга деформировала мост, и жители поселений Лямина и Сытомино некоторое время оставались без автомобильного сообщения с «большой землей». Этот вопрос взял на контроль глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Уже весной 2019 года властям и обсуживающей организации удалось предотвратить воздействие воды на переправу.


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Сегодня в 13:29, просмотров: 323, комментариев: 0


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