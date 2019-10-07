В Югре спасатели ищут трех пропавших рыбаков

Спасатели КУ «Центроспас Югория» ведут поиски трех мужчин, которые 3 октября поехали на рыбалку в поселок Октябрьское и не вернулись. 5 октября поисковый отряд выезжал на реку Обь, обследовал береговую линию вплоть до поселка Андра, но рыбаков найти не удалось.

«Их местоположение неизвестно, связи с ними нет. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали 17.7 км береговой линии от пгт. Октябрьское до п. Андра, визуальным методом – 5 кв. километров водной акватории. В поисках также принимали участие добровольцы, которые производили траление дна вдоль берега. Поиски мужчин 1977, 1972 и 1971 годов рождения результатов не дали», — сказано на сайте Центроспаса.

В диспетчерской службе казенного учреждения СИА-ПРЕСС сообщили, что пока никакой новой информации о пропавших нет, их продолжают искать.