​Авиакомпании просят у государства 30 млрд рублей, чтобы не поднимать цены на билеты

Российские авиакомпании попросили Правительство выделить им из бюджета около 9 млрд рублей для того, чтобы сдержать рост стоимости авиабилетов, а также 23 млрд рублей в качестве единовременной выплаты. Об этом сообщает газета «Известия».

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила Правительству несколько вариантов, позволяющих стабилизировать их финансовое состояние и не допустить резкого подорожания перелетов.

Первый из них заключается в том, чтобы еще до начала роста цен на авиатопливо установить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина) на уровне декабря 2017 года.

Второй план оказания помощи от государства заключается в увеличении коэффициента суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5, благодаря чему общая сумма возмещения авиакомпаниям с каждой тонны топлива увеличится с 3024 до 7 тысяч рублей.

Отметим, убытки российских авиакомпаний за первые восемь месяцев 2019 года достигли 40 миллиардов рублей, что в свою очередь может привести к росту цен на авиабилеты.