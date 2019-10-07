​Преимущества палладиевого сплава в украшениях «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирные украшения позволяют нам проявить свою любовь, внимание и заботу к тем, кто так дорог нашему сердцу.

Ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» позаботились о том, чтобы ваши знаки внимания в виде ювелирных украшений были безопасны для здоровья.

После заключения Всемирной Организации Здравоохранения о том, что изделия с никелевым сплавом, содержащиеся в том числе и в ювелирных украшениях, могут вызывать аллергию, специалисты производства компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», провели огромный объем работы по внедрению более сложного в работе и более дорогостоящего, но обладающего рядом преимуществ палладиевого сплава.

В итоге благодаря разработке единой системы стандартов качества, получившей название — Код ЭПЛ, все украшения в белом золоте производятся с применением палладиевого сплава, а цена на украшения не изменилась.

Что дало внедрение Палладиевого сплава, клиентам компании?

Украшения с палладиевым сплавом не тускнеют и не темнеют под воздействием внешней среды и времени, не требуют нанесения защитных покрытий — ювелирного лака, как украшения с содержанием никелевого сплава. Палладий износостоек, устойчив к царапинам и деформации.

Оцените качество и дизайн украшений с Палладиевым сплавом от компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты», в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/