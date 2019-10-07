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​ВТБ Лизинг вновь назван «Лизинговой компанией года»

ВТБ Лизинг второй раз подряд признан "Лизинговой компанией года" в рамках международной премии LEADER LEASING AWARDS. По итогам 2018 года компания заняла первое место по объему чистых инвестиций в лизинг в соответствии с МСФО (382,6 млрд рублей), ее выручка превысила 50 млрд рублей.

Церемония награждения проходила в рамках I банковско-лизингового саммита "Битва титанов. Банки vs лизинг. Лизинг как национальный проект", организованного при участии Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Подкомитета ТПП РФ по лизингу, НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» и журнала «Банковское дело».

Жюри отметило, что по итогам 2018 года ВТБ Лизинг занял первое место в рэнкинге лизингодателей в соответствии с МСФО, подготовленном агентством «Эксперт РА». Компания стала лидером по объему чистых инвестиций в лизинг (382,6 млрд рублей), увеличив этот показатель на 26% по сравнению с предыдущим годом. При этом ее выручка по МСФО превысила 50 млрд рублей (+10%). На 01.07.2019 г. портфель ВТБ Лизинг составлял 378,3 млрд рублей, основную долю в нем занимала авиатехника (44,2% или 167,3 млрд рублей) и железнодорожный транспорт (38,8% или 146,6 млрд рублей).

«Мы работаем на развивающемся рынке, и это показывает статистика последних лет. Сегодня мы видим со стороны клиентов растущий спрос на различные инструменты финансирования, в том числе лизинг. В соответствии со стратегией ВТБ мы стараемся удовлетворить его, предлагая широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход к каждому клиенту. Эффективность предлагаемых нами решений позволяет компании наращивать финансовые показатели и стабильно занимать лидирующие места в рейтингах по российскому рынку», - прокомментировал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Премия LEADER LEASING AWARDS проводится ежегодно и вручается лучшим компаниям лизинговой отрасли Евразии и России, которые предлагают рынку новые векторы развития и проекты и чья деятельность направлена на развитие экономики.


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Сегодня в 09:45, просмотров: 404, комментариев: 0


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