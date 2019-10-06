​Тюменский губернатор проинспектировал строительство нового аэропорта в Тобольске

Губернатор Тюменской области Александр Моор проинспектировал строительную площадку нового аэропорта в Тобольске. Готовность объекта составляет 64 процента, сообщает «Правда УрФО». Сейчас строители бетонируют взлетно-посадочную полосу, работы ведут 1900 человек с 860 единицами техники. Работы завершатся в 2020 году. Строительство нового аэропорта финансирует компания «Сибур», которая вскоре завершит в Тобольске огромный инвестпроект завода «ЗапСибНефтехим».

Александр Моор рассказал, что бюджет Тюменской области оплатил подъездную дорогу к аэропорту, а также ремонт участка между Тюменью и Вагаем. Федеральная казна поможет с закупкой радионавигационного оборудования. В настоящий момент параллельно идет проработка маршрутов, а также выбор оператора, который возьмет на себя управление новым объектом.