​Уральский миллиардер объяснил, зачем высыпал на людей в Петербурге двадцать тысяч долларов

Уральский бизнесмен Игорь Рыбаков объяснил, зачем высыпал на участников Synergy Global Forum двадцать тысяч долларов в мелких купюрах. По его словам, так он исполнил пожелание своего отца, который в детстве дал ему один доллар и посоветовал его «приумножить и передать другому человеку», рассказывает РИА «Новости». Таким образом Рыбаков как бы следовал совету родителя и сделал собственное пожелание для тех, кто его доллары подобрал (на них была подпись предпринимателя и надпись X10 – то есть пожелание умножить на десять).

СМИ сообщают, что за час своего выступления на форуме Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, и назвал высыпанные им 20 тысяч «кэшбэком» для участников мероприятия.

Игорь Рыбаков — уроженец Челябинской области, основатель компании «Технониколь», его состояние оценивается в $1,3 млрд.