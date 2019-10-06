​В топ-100 лучших вузов России по версии Forbes попал только один университет из Тюменской области

В топ-100 лучших университетов России по версии Forbes попал только один вуз тюменской «матрешки» – им оказался Тюменский индустриальный университет. Он занял 76 место. Первые места в текущем рейтинге достались Московскому институту стали и сплавов, Московскому государственному институту международных отношений и Московскому физико-технологическому институту. Московский государственный университет имени Ломоносова занял пятую строчку рейтинга.

Forbes составлял свой топ-100 вузов на основе мониторинга эффективности от министерства образования, а также исходя из 1600 биографий представителей российской экономической элиты, а также депутатов и чиновников.