​Жительницу Тюменской области оштрафовали за оскорбление Путина

Штраф в 30 тысяч рублей получила жительница села Бердюжье Тюменской области за публикацию ролика, где ребенок нелицеприятно высказался в адрес президента Путина. Тюменка опубликовала эту запись в августе и попала под статью об оскорблении человеческого достоинства, общественной нравственности и неуважении к государству, пишет 72.ru.

Оштрафованная тюменка с решением суда не согласна – она считает, что дело сфабриковано, и утверждает, что на семью, чей ребенок нехорошо сказал про главу государства, начали давить местные власти.