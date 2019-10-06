​В Нижегородской области перевернулся автобус с туристами. Пострадали десятки человек

Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области, в нем находилось 29 человек, из них 20 получили травмы. К счастью, никто не погиб. Среди пострадавших также нет детей, пишет «Эхо Москвы». По предварительным данным, виновником ДТП мог стать водитель автобуса, который неудачно зашел в поворот и не справился с управлением. Из-за происшествия движение по этой дороге оказалось затруднено.

Туристы ехали из Саратова в музей-заповедник Пушкина. Пострадавшие ныне доставлены в Большое Болдино, остальные будут размещены в гостинице в том же селе.