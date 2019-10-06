​Нидерланды больше не будут Голландией

Нидерланды отказываются от названия «Голландия», пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на местное издание Adformatie. Власти страны считают, что у жителей других стран «Голландия» ассоциируется в первую очередь с легальными наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме, и привязывать это название к стране нельзя.

Теперь Нидерланды на официальном уровне будут называться только Нидерландами, в том числе и на крупных международных событиях: Евровидении (в 2020 году пройдет в Нидерландах), Олимпиаде в Токио, футбольном чемпионате Европы. Однако оранжевый цвет, который является официальным для страны, Нидерланды в качестве своего символа сохранят.