​Сбербанк нашёл виновного в утечке данных о десятках миллионов карт. Им оказался менеджер одного из подразделений

Руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений Сбербанка оказался виновником утечки данных о 60 миллионах карт. Изначального под подозрением находились 35 сотрудников, имевших доступ к базам данным, но служба внутренней безопасности банка и правоохранители сумели вычислить конкретного виновника, он уже дал признательные показания, пишет РИА «Новости». Ему грозит уголовное дело.

Представители банка уверяют, что в сеть утекли полные данные о 200 картах, которые в срочном порядке были перевыпущены, а информация о 60 млн других карт не позволит нанести их владельцам какой-то ущерб.