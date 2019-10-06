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​Реальные доходы россиян в 2019 году практически не вырастут

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Реальные доходы россиян в 2019 году вырастут примерно на 0,1 процента. Такой прогноз министерства финансов сделало в рамках подготовки бюджета на 2020-2022 годы, пишут «Ведомости». Номинальные зарплаты жителей страны, как ожидают чиновники, станут больше на 1,5 процента, но весь этот рост будет «съеден» закредитованностью населения, вынужденного отдавать все больше своих доходов для расплаты по долгам.

По данным ВЦИОМа, каждая втора семья в России имеет непогашенный кредит. Этот факт неоднократно становился предметом споров среди финансовых властей страны: министр экономического развития Максим Орешкин считает, что в ближайшие два года в России лопнет «пузырь» потребительского кредитования и мы все погрузимся в кризис, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ заявляла, что если у экономики и есть проблемы, то они явно не в кредитовании населения.

Между тем у трети россиян, взявших в долг у банков, на обязательные выплаты уходит около 60 процентов доходов. Прирост общего объема задолженности в стране составляет около 25 процентов в год.


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Сегодня в 12:42, просмотров: 204, комментариев: 0


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