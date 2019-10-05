Югра попала в десятку регионов России с самым маленьким ростом экономики

Югра оказалась среди регионов с самым маленьким ростом экономики. Так, в прогнозе социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, который подготовил и внес в Госдуму Минэкономразвития, показатель Югры составлет лишь 0,2 процента.

Немногим больше у Коми — 0,6 процента и Костромской области — 0,7 процента.

Эксперты объясянют столь низкие показатели тем, что Югра - нефтедобывающий регион с достаточно старой добычей нефти и газа, и ископаемых тут больше не становится.

Лидами экономического роста, по прогнозам Минэкономразвития, должны стать Чукотка (8,8 процента), Иркутская (8,7 процента) и Амурская области (6,1 процента).