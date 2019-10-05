16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,0300   EUR  71,3509  

Югра попала в десятку регионов России с самым маленьким ростом экономики

Югра оказалась среди регионов с самым маленьким ростом экономики. Так, в прогнозе социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, который подготовил и внес в Госдуму Минэкономразвития, показатель Югры составлет лишь 0,2 процента.

Немногим больше у Коми — 0,6 процента и Костромской области — 0,7 процента.

Эксперты объясянют столь низкие показатели тем, что Югра - нефтедобывающий регион с достаточно старой добычей нефти и газа, и ископаемых тут больше не становится.

Лидами экономического роста, по прогнозам Минэкономразвития, должны стать Чукотка (8,8 процента), Иркутская (8,7 процента) и Амурская области (6,1 процента).


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:10, просмотров: 175, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении

Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 11:17
228 0
Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах

Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района Сегодня в 10:50
219 0
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута Сегодня в 10:25
239 0
​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них

​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры Сегодня в 10:09
245 0
Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу

Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 09:49
236 0
«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях

«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях
Алёна Кожевова 04 октября в 19:59
596 1
​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне

​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне
Анастасия Семихатских 04 октября в 14:12
2207 1
​Старая история с позитивным концом!

​Старая история с позитивным концом!
В районе ж/д города Сургута возле спортивного комплекса «Локомотив» на пешеходной дорожке с незапамятных времен была лужа. Железнодорожники ее убрали
Сергей Васин, депутат думы Сургута 04 октября в 11:25
701 7
От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

Гор Есаян 04 октября в 10:33
421 0
В России бизнес платит массу различных сборов. Если часть из них станет налогами — это скорее будет благом

В России бизнес платит массу различных сборов. Если часть из них станет налогами — это скорее будет благом
Сейчас подобные сборы фактически являются ведомственными, и отдельные органы власти могут их свободно менять, например, увеличивать в любой момент
Игорь Николаев, экономист 03 октября в 13:28
681 2
​В России могут ввести три новых налога. Рассказываем, почему это не так страшно, как кажется

​В России могут ввести три новых налога. Рассказываем, почему это не так страшно, как кажется
Дмитрий Щеглов 03 октября в 13:24
829 1
​Как в Лангепасе реализуется программа по формированию комфортной среды

​Как в Лангепасе реализуется программа по формированию комфортной среды
Пресс-служба компании «Среда комфорта» 03 октября в 11:15
961 0
Как не попасться на уловки финансовых пирамид

Как не попасться на уловки финансовых пирамид
Признаки того, что вас пытаются заманить в мошенническую схему
Илья Низовских 02 октября в 18:37
830 5
Куда сдавать использованные батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Куда сдавать использованные батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 02 октября в 14:31
801 0
Эксперты рассказали, безопасны ли вышки сотовой связи

Эксперты рассказали, безопасны ли вышки сотовой связи
Гор Есаян 02 октября в 10:09
953 2
Дмитрий Щеглов

​Людоеды проиграют
Общаясь с «государственниками», я лично для себя вывел закономерность, которая пронизывает их рассуждения – человеконенавистничество
Дмитрий Щеглов 01 октября в 16:40
1490 28
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика