В Сургутском районе пропал человек. Родственники просят помощи в поисках

В Сургутском райне в городе Лянтор пропал Новиков Александр Сергеевич 1989 г.р. Его уже три недели ищут спасатели в воде, однако близкие парня уверены, что он где-то в лесу.

"Мы хотим поделиться с вами своим сильным криком души. У нас пропал брат, пропал на воде, но мы уверены, что с воды выбрался и попал в лес, - цитирует родственников паблик "Подслушано в Лянторе". - Но его три недели ищут только на воде, хотя сами спасатели уверены, что его там нет. Но в лесу его искать ни кто не хочет и не собирается. Родители совсем уже в потерянном состоянии ... за его жизнь никто не хочет бороться ... Ни одна из спасательных групп ... Ни милиция... Ну никто.... Помогите нам".