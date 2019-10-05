​В Югре за два года количество многодетных выросло с 23 до 28 тысяч семей

В Югре становится все больше многодетный семей. Об этом на международной конференции «Женщины-лидеры и устойчивое развитие» в Белграде рассказала губернатор Югры Наталья Комарова: «Благодаря репродуктивной медицине, финансовому сопровождению семей, выплатам на второго, третьего ребенка и последующих, югорскому материнскому капиталу, семейному капиталу, достигаются существенные результаты. Так, количество многодетных семей в Югре с 2016 года по 2018 год выросло с 23 тысяч до 28 тысяч».

По данным главы региона, в округе уровень рождаемости составляет 13,6 на 1 тысячу человек. Этот показатель больше, чем в Норвегии, Франции, Великобритании.