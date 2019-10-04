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​До конца года в Сургутском районе сдадут 50 тысяч квадратных метров жилья

За 2019 год в Сургутском районе планируется ввести свыше 50 тысяч квадратных метров жилья. Подобнее об этом, а также о планах на 2020 год рассказал директор департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Рустам Сафин.

Что будет сделано до конца этого года?

В этом году Сургутский район ставит перед собой достаточно амбициозные планы в сфере жилищного строительства. А именно — ввести в эксплуатацию 50 900 квадратных метров жилья. На данный момент уже введено больше 47 процентов от общей цифры (24 тысячи кв. м)

«В прошлом году Сургутский район рассчитывал на ввод 40 тысяч кв. м. жилья, однако удалось ввести в районе 45 тысяч. В этом же году мы взяли показатель даже выше. У нас есть застройщики, которые ведут строительство с опережением графика. Например, компания «Сибпромстрой» в поселке Солнечный строит многоквартирный жилой дом и планирует ввести одну секцию до конца 2019 года», — рассказал Рустам Сафин.

Отметим, что активное жилищное строительство ведется в поселениях Барсово, Белый яр, Лянтор, Угут и Локосово.

Перспективы жилищного строительства на 2020 год

У администрации Сургутского района на 2020 год есть большой и амбициозный проект, который касается городского поселения Белый Яр.

«Мы планируем начать строительство инженерных сетей в микрорайоне «Гидронамыв» поселка Белый Яр. Также мы прошли конкурсный отбор в программе «Стимулирования развития жилищного строительства» в России. И на будущий год у нас планируется за счет трех бюджетов строительство дорожного покрытия в этом микрорайоне. Стоимость работ составит 423 миллиона рублей», — заявил Сафин.

Отметим, что одним из показателей результативности в этом микрорайоне будут итоговые цифры ввода жилья. На будущий год планируется ввести не менее 25 тысяч квадратных метров жилья.

Также глава департамента строительства и земельных отношений подчеркнул, что большую роль в осуществлении и координации всех работ играет глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Каждую неделю на аппаратном совещание мы обсуждаем темпы строительства. При наличии каких-то проблем или вопросов всегда стараемся их оперативно решить. Глава, так сказать, держит руку на нашем пульсе», — добавил Сафин.

Ситуация с застройкой дальних поселений Сургутского района

Администрация Сургутского района заключила муниципальный контракт с Институтом территориального планирования (ИТП) сроком на три года, с целью развития жилищного строительство в границах района.

«Мы хотим получить документы техпланирования, которые бы нам позволили в перспективе быстро формировать участки, понимать, как должны развиваться поселения. До конца этого года планируем завершить документы планирования по трем поселкам: Солнечный, Белый яр, Барсово. А в течении оставшихся двух лет, будет собрана информация и об остальных поселениях района», — заявил Рустам Сафин.

Все это позволит представителям администрации Сургутского района определять стратегию развитию каждого поселения.

Директор департамента строительства и земельных отношений также отметил, что в данный момент существует проблема, связанная с тем, что нефтяные и газовые компании, находящиеся на территориях поселений, не всегда предоставляют всю информацию о местности и о наличии нефте- газопроводов, однако сейчас эта проблема активно решается между представителями администрации и представителями нефтяных и газовых компаний.

«Я считаю, что динамика строительства у Сургутского района хорошая. И мы на будущий год не то что будем придерживаться, а даже постараемся перевыполнить все планы. Сургутский район сейчас один из лидирующих в Югре по вводу жилья», — подчеркнул Сафин.


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Сегодня в 16:34, просмотров: 296, комментариев: 0


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