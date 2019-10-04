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Президентский наместник поддержал идею депутата Госдумы Евгения Маркова переселять людей из Югры в другие регионы

Депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Евгений Марков на совещании, прошедшем в Ханты-Мансийске, отметил, что во многих регионах есть программы переселения, возможно, переселять людей в другие регионы: "Можно давать людям жилье в Курганской или Тюменской областях. Это увеличило бы скорость реализации нацпроекта. Надо рассмотреть такую возможность", - сказал Евгений Марков.

Полпред Николай Цуканов назвал эту идею разумной, но обратил внимание на межбюджетные отношения: "Будут сложности. Будет психологически тяжело губернатору купить для человека квартиру, например, в Кургане. Но идея рациональная".

Сегодня народный избранник отправил свои предложения в протокол совещания «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», прошедшего 27 сентября 2019 года в г.Ханты-Мансийске. А именно, к докладу о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» включить следующее предложение:

«Прошу рассмотреть инициативу о законодательном закреплении возможности приобретения жилых помещений органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации для переселения граждан в другие муниципальные образования и субъекты Российской Федерации».

Либерал-демократ убежден, что барьером успешной реализации жилищных программ является отсутствие у органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской Федерации инструментов по обеспечению граждан жилыми помещениям за пределами соответствующих административно-территориальных единиц.

«Это обусловлено нормами бюджетного законодательства, не позволяющего предоставлять меры поддержки для приобретения жилого помещения в ином муниципальном образовании, либо субъекте Российской Федерации. Но в ряде случаев такое переселение востребовано у населения ввиду отсутствия в населенных пунктах их проживания нового жилищного фонда, что особенно характерно для сельских поселений по причине непривлекательности у застройщиков застройки данных территорий, либо возведения жилых помещений ниже плановых показателей. – обосновывает свое предложение народный избранник Марков. - Одновременно решение жилищной проблемы при переселении из одного субъекта Российской Федерации в другой также стоит остро, особенно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Предоставляемая в настоящее время субсидия не покрывает расходы граждан на приобретение жилья, а также зачастую предоставляется несвоевременно, не что является сдерживающим фактором».

Марков уверен, что принятие на законодательном уровне схемы, при которой один субъект имеет возможность приобрести в другом субъекте Российской Федерации жилье для предоставления ее гражданину при переселении с одной стороны позволит приобрести по более низкой цене, чем в районах Крайнего Севера, а с другой – обеспечит проживание гражданина в более благоприятных климатических условиях.

«В этой связи необходимо законодательное закрепление возможности приобретения жилых помещений органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации для переселения граждан в другие муниципальные образования и субъекты Российской Федерации», - заключил свое письмо на имя Цуканова депутат Марков.


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Сегодня в 15:03, просмотров: 71, комментариев: 0


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