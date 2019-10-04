​Названа стоимость выброшенной еды в России

В России ежегодно утилизируется около 17 миллионов тонн продуктов, стоимость которых составляет более 1,6 триллиона рублей, пишет «РБК» со ссылкой на данные Российской ассоциации электронных коммуникаций и консалтинговой компании «ТИАР-Центр».

По данным издания, не менее 16 процентов всех продуктов питания выбрасываются на этапе продажи и потребления.

Чаще всего магазины выбрасывают молочные продукты (47 процентов всех отходов), на втором месте хлеб, хлебобулочные изделия, макароны и мука, на третьем — картофель.

Огромная часть еды попадает на полигоны твердых бытовых отходов и свалки, где на загрязняет почву, воду и воздух, выделяя токсины и парниковый газ, отмечают исследователи.

Специалисты отмечают, что выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 миллионов человек в течение года — это значительно больше количества россиян, живущих за чертой бедности.