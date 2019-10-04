​Россияне рассказали, какая зарплата им необходима для полного счастья

Среднестатистическому россиянину для полного счастья необходима зарплата 161 тысяча рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра портала SuperJob, которые публикует ТАСС.

При этом мужчины хотят зарабатывать больше чем женщины. Первые хотят получать 181 тысячу рублей в месяц, а вторые 138 тысяч рублей, отмечается в исследовании.

Если рассматривать города по отдельности, то самые высокие ожидания по зарплатам у жителей Москвы (212 тысяч рублей), Владивостока (205 тысяч рублей) и Ростова-на-Дону (200 тысяч рублей), а самые низкие — в Липецке (124 тысячи рублей), Кирове (120 тысяч рублей) и Оренбурге (115 тысяч рублей).

Справка:

Опрос был проведен с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тысяч респондентов старше 18 лет.