​Застройщики станцевали на улицах Сургута

Зажигательным флешмобом отметили 9 день рождения своей организации сотрудники компании «Северные Строительные Технологии». В Сургуте этот застройщик возводит жилой комплекс «4 сезона» в 39 микрорайоне, дома «Азбука» и «Клюква» и одни из самых красивых в архитектурном плане кварталов — «Литератор» и «Булгаков».

Вообще же за 9 лет строительства в ХМАО компании удалось сделать не мало. Смотрите сами:

— в портфеле проектов 900 000 м²

— в проекты инвестировано более 29 000 000 000 рублей

— построено 79 домов и 9 000 квартир

— благоустроено более 900 квадратных километров территорий

— чтобы реализовать всё это, специалисты проехали по округу 9 000 000 километров⠀

Но самое главное — они сделали счастливыми более 9 000 семей в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Как подчеркивают сотрудники на своих страницах в социальных сетях, благодарят своих клиентов за выбор и доверие.

Команда ССТ работает, чтобы в окнах новых домов каждый вечер загорался свет. Чтобы уже во дворе вы чувствовали себя дома, чтобы ваши семейные вечера в кухнях-гостиных были действительно уютными, а прогулки — безопасными. Чтобы было желание, а также возможности для достижения целей и гармоничного воспитания детей. Чтобы вы были просто счастливы у себя дома.