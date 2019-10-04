​Чудо природы и мастерство огранщиков в бриллиантах «Пылающий лед»

Природа подарила нам алмазы, миллионы лет создавая их в своих недрах. Люди, за его уникальные свойства, наделили этот драгоценный камень особыми смыслами.

Огранщики ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» , пошли дальше и путем многолетних проб, ошибок, испытаний и создали уникальную огранку «Пылающий лёд», в которой симметрия каждой грани идеальна.

По достоинству оценить бриллианты в огранке «Пылающий лёд» можно лишь увидев и оценив всю сложность работы и качество алмазного сырья.

Ценители ювелирного искусства во многих странах мира признали бриллианты «Пылающий лёд» шедеврами ювелирного искусства, пополнив свои коллекции этим невероятным драгоценным камнем, дабы сохранять его для следующих поколений.

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