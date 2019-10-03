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​ВТБ выдал гарантии пермскому производителю нефтегазового оборудования

ВТБ выдал гарантии пермскому производителю нефтегазового оборудования

Банк ВТБ в Пермском крае заключил соглашение о выдаче гарантий ООО «Завод Синергия», одному из ведущих поставщиков оборудования для нефтегазовой отрасли региона. Общая сумма составила 161 млн рублей. Гарантии выданы в пользу Фонда развития промышленности Пермского края.

Данный продукт является обеспечением целевого займа, который позволит предприятию нарастить объемы производства плунжерных насосов для буровых установок. Такие насосы востребованы в нефтедобыче и предназначены для перекачки агрессивных и других жидкостей под высоким давлением.

ВТБ в Пермском крае активно сотрудничает с промышленными предприятиями и стабильно увеличивает финансирование бизнеса. Кредитно-документарный портфель банка в регионе на 1 июля 2019 года составил 48,6 млрд рублей (+4% с начала года).

Гарантийный портфель ВТБ в Прикамье на 1 июля насчитывает 6,1 млрд рублей. Одним из драйверов этого направления в 2019 году стала выдача электронных гарантий. Она осуществляется с помощью технологии цифрового обмена между банками и таможенными органами. Такая услуга позволила предпринимателям сократить как время получения средств, так и срок рассмотрения гарантий таможенными органами более чем в два раза.


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Сегодня в 13:04, просмотров: 247, комментариев: 0


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