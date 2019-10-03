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​Депутат Госдумы Евгений Марков инициирует отмену порога молодости в 35 лет

Во время рабочей поездки в Ханты-Мансийск Полпред Президента в УрФО Николай Цуканов провел совещание по реализации нацпроектов. На котором депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Евгений Марков инициировал отмену порога молодости в 35 лет.

Сегодня федеральный парламентарий направил письмо Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе это предложение включить в протокол совещания «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», прошедшем 27 сентября 2019 года в г. Ханты-Мансийске. Так к докладу о реализации национального проекта «Демография» депутат попросил рассмотреть вопрос по изменению федерального законодательства, предусмотрев увеличение возрастного ценза при определении молодой семьи в соответствии с новой возрастной классификацией Всемирной организации здравоохранения, согласно которой молодым считается возраст от 25 до 44 лет.

Депутат Марков уверен, чтоэта мера поможет решить части молодых семей их вопрос с обеспечением жильем. «В настоящее время в России остается нерешенной проблема молодых семей, которые были включены в список претендентов на получение субсидий в рамках государственных жилищных программ (социальных выплат), взяли ипотечный кредит, надеясь на государственную поддержку, но в последующем были исключены из вышеуказанных программ в связи с достижением определенного возраста», - пишет депутат Евгений Марков.

В соответствии с утвержденным Правительством РФ документом «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» молодежью считается социально-демографическая группа в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами субъектов России, - до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в РФ.

Во исполнение вышеуказанного документа федеральным Правительством были разработаны Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, одним из которых является возрастной ценз, а именно - возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта РФ решения о включении молодой семьи - участницы мероприятий ведомственной целевой программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не должен превышать 35 лет. В целях получения субсидии из федерального бюджета, субъекты Российской Федерации включают данный возрастной ценз в свои государственные программы.

Либерал-демократ уверен, что установление данного возрастного ограничения не способствует решению основной задачи - обеспечение жильем молодых семей, а в большинстве случаев порождает «эффект обманутых ожиданий».: «Многие молодые семьи даже если и попадают в программу, то ждут своей очереди столько, что уже не подходят по возрасту, и их исключают из списка на получение субсидий, что является недопустимым».

Народный избранник от ЛДПР подчеркивает, что некоторые субъекты РФ самостоятельно уже приняли решение упразднить возрастной ценз для молодых семей, что сохранило право на получение поддержки от государства для очень многих граждан. Тем не менее, многие региональные исполнительные органы власти на предложения местных депутатов внести изменения в законодательство в части увеличения возрастного ценза для молодой семьи зачастую указывают, что законодательство субъектов России формируется в максимальном соответствии с федеральным законодательством, правоотношения регулируются на единых принципах и единых критериях.

«В этой связи с целью комплексного решения данной проблемы необходимо увеличить возрастной ценз при определении молодой семьи в соответствии с новой возрастной классификацией Всемирной организации здравоохранения, согласно которой молодым считается возраст от 25 до 44 лет», - резюмирует Евгений Марков.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 298, комментариев: 1


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 19:35
именно 44.Уже бы 45.

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