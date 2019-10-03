​В Тюменской области введены два водозабора с водоочистными сооружениями

В Тюменской области в работу введены два водозабора с водоочистными сооружениями – реконструированный Соколовский водозабор производительностью 25 тыс. куб. м в сутки и новый водозабор в микрорайоне Сумкино производительностью 2,5 тыс. куб. м в сутки.

«Чистая питьевая вода, отвечающая современным требованиям, – один из важнейших показателей качества жизни людей. Каждый из нас в этом заинтересован. Поэтому целенаправленная работа по реализации регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» будет продолжаться», – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Благодаря нововведениям появилась возможность отключить старый Жуковский водозабор и полностью перевести Тобольск на подземные источники водоснабжения.

Отметим, что в рамках реализации программы «Чистая вода» было принято решение о расширении водоочистных сооружений в селе Вагай. Кроме того, до конца 2019 года блочно-модульные сооружения по очистке воды установят в селах Бердюгино и Зиново Ялуторовского района.

«Почти 90 процентов населения Тюменской области уже обеспечены чистой питьевой водой. Причем 20 процентов жителей региона получили эту возможность за последние 15 лет», – отмечает пресс-служба губернатора Тюменской области.