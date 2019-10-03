Тюменских школьников будут обучать нейроинженерии

В Тюменской области открылась первая школа юных нейроинженеров «Точка кипения – Тюмень». Учеников заведения буду обучать основам нейротехнологий, языкам программирования и прикладной математике для решения задач по разработке нейросетевых структур.

«В Тюменской области сложился ряд предпосылок, которые позволяют рассматривать нейротехнологии как возможную перспективную отрасль. <…> Технологии искусственного интеллекта прочно входят в повседневную жизнь. Поэтому потребность в специалистах в этой сфере будет только расти», – рассказал губернатор региона.

В пилотном классе будут обучаться 20 тюменских школьников 9-11 классов. Для них подготовлено современное оборудование, предусмотрены индивидуальные рабочие места с двумя мониторами. Обучение будет проходить по уникальной программе, которую специально для школы разработали сотрудники тюменского ООО «Объединение когнитивных ассоциативных систем» (ОКАС) совместно с экспертами отраслевого союза «Нейронет». Планируется, что занятия в классе дополнятся практикой в компании ОКАС.