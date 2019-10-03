​В Тюменской области увеличат финансирование строительства дорог в удаленных районах

Глава Тюменской области Александр Моор посетил несколько социальных объектов Тобольского района. Он побывал в Байкаловской средней школе и участковой больнице. После чего провел совещание с представителями администрации муниципалитета. Отдельное внимание на совещании уделили вопросам жилищно-коммунального хозяйства и состояния дорог.

«Для таких районов, как Вагайский и Тобольский, состояние автомобильных дорог очень важный вопрос. В этих территориях большая протяженность между населенными пунктами. И сегодня здесь один из самых невысоких процентов дорог в твердом исполнении. Есть запрос от жителей этих районов по улучшению дорожной сети», – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что при формировании бюджета на 2020 год для этих муниципалитетов будут предусмотрены средства на дорожное строительство выше, чем среднегодовое финансирование.

Напомним, что в Тюменской области продолжается дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».