В Югре росгвардейцы поймали мужчину с топором, который угрожал убить семилетнего мальчика

Накануне в Югорске мужчина пытался вломиться в жилой дом на улице Восточной, внутри которого был семилетний мальчик. Он угрожал ребенку убийством, говорил, что разрубит ему голову топором. Мужчину задержали двое росгвардейцев.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии Югры, бойцы находились на патрулировании, когда им поступило сообщение об инциденте. Когда они прибыли на место, мужчина с топором уже разбил окна и пытался выбить входную дверь в дом. Увидев людей в форме с оружием, он попытался скрыться: перепрыгнул через забор и побежал в лес, однако росгвардейцы догнали его и задержали.

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело – угроза убийством.