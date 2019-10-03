В Сургутском районе продолжат строительство спортивных сооружений

На данный момент в районе построено 7 универсальных спортивных корта. На это администрация Сургутского района выделила 100 млн рублей, из которых 18 млн было потрачено на строительство в Белом Яру.

Деньги выделены в рамках муниципальной программы развития физической культуры и спорта. По мнению властей, траты оказались оправданными: строительство новых спорткомплексов в поселениях района способствует росту интереса жителей к здоровому образу жизни.

«На момент начала реализации наших планов в 2017 году количество занимающихся спортом в Сургутском районе было около 24 тысяч. В конце 2018 это число выросло до 54 тысяч человек. Увеличилось и количество чемпионов: сначала победителей в различных соревнованиях было всего 234, теперь же 494», – рассказал начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Руслан Марценковский.

Построенные корты универсальны: специальное покрытие подходит не только для того, чтобы покрыть территорию искусственным льдом, но и для занятий баскетболом и волейболом. К примеру, школа, рядом с которой находится корт, использует его для уроков физкультуры.

Сейчас здесь занимается детская хоккейная команда «Белые тигры». По словам тренера Сергея Павлюка, строительство корта очень помогло развитию белоярского хоккея ­­– раньше мальчишки играли на неудобном асфальтированном покрытии, спортсменам нужно было самостоятельно расчищать территорию от снега, а сейчас никакая непогода не мешает тренировке.

Рады и сами игроки команды:

«Из-за асфальта многие падали и могли сломать что-нибудь, сейчас заниматься намного лучше», – поделился вратарь «Белых тигров» Савелий Шевчук.

Развитие детского спорта - одна из главных задач Сургутского района.

«Мы и дальше будем строить спортивные объекты, создавая условия для тех жителей района, которые уже выбрали здоровый образ жизни в качестве личного приоритета», – пообещал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В будущем планируется модернизация кортов в Фёдоровском и Нижнесортымском, а в Угуте практически готов спортивный комплекс с игровым залом.