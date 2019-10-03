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​СМИ: Персональные данные 60 миллионов клиентов Сбербанка слили в Интернет

Сегодня, 3 октября персональные данные более 60 миллионов россиян, являющихся клиентами Сбербанка, попали на черный рынок. Как утверждают продавцы, они обладают полной информацией о кредитной истории и о всех финансовых операциях каждого клиента, а одну строчку с данными (из 60 миллионов строк) готовы отдать за пять рублей. Об этом заявил портал «КоммерсантЪ» ссылаясь на свои источники.

Отметим, что это крупнейшая утечка данных в истории банковской сферы России.

В Сбербанке заявили о том, что проверят подлинность базы, но угрозы средствам клиентов, по словам представителей банка, нет.

«Поскольку в похищенной базе отсутствуют коды CVV, а каждая транзакция без предъявления карты подтверждается одноразовым смс паролем, преступники не смогут воспользоваться похищенной информацией и списать какие-либо деньги с карт», — подчеркнули представители Сбербанка.

На данный момент, основной версией похищения является умышленные преступные действия одного из сотрудников банка, а в самой финансовой организации проводится служебная проверка.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 425, комментариев: 17


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 12:08
Еще была крупнейшая утечка денежных средств со счетов Сбербанка, в истории банковской сферы России. Когда в начале 90-х обнули все счета.
444 Сергей Б
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Сегодня в 12:18
Что, прямо так, было на счету 1000 рублей, а стало ноль? Госбанк вывел со счетов всех своих клиентов все до копеечки? И вы, конечно, знаете куда. Антропологическая катастрофа...
Сергей Б 444
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Сегодня в 12:26
Именно так и было. У родителей было тысяч тридцать на счетах сбера, а стало ноль. Антропологическая катастрофа, это ваше знание истории России, которая по-вашему начинается с двухтысячных годов.
444 Сергей Б
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Сегодня в 13:25
А кто и как эти 30 тысяч снять со счета умудрился без ведома родителей, расскажите, пожалуйста. В государственном банке.
Сергей Б 444
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Сегодня в 13:59
Музурин, не позорьтесь. Я понимаю, что вы не в курсе что такое гиперинфляция, когда деньги превращаются в макулатуру и начинается бартер. Ну, хотя бы в интернет залезьте. Но между понятием «обнулиться» и снять со счета, вы разницу видите?

Темпы инфляции в 1992 году (в % к предыдущему месяцу)

Январь 245,3
Февраль 38,0
Март 29,9
Апрель 21,7
Май 11,9
Июнь 19,1
Июль 10,6
Август 8,6
Сентябрь 11,5
Октябрь 22,9
Ноябрь 26,1
Декабрь 25,2

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Темпы инфляции в 1992- 1993 году (в % к аналогичному периоду прошлого года
1992 2509
1992 г. (11 мес. без января) 656
1993 840
1993 (11 мес. без января) 647

Источник: Федеральная служба государственной статистики


Это видимо тот период, который вы называете расцветом либеральной демократии в России.

С вами беседовать одно «удовольствие». Все-равно что с табуретом.

Сергей Б 444
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Сегодня в 14:07
Как вам гиперинфляция 2509% в 1992 году? При Ельцине, при котором вы заявляли, что был расцвет демократии? Так вот, пошли бы в зад, именно с вашей демократией.
Д.Щеглов Сергей Б
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Сегодня в 14:13
А как вам отрицательная ставка по ипотеке, которая встречается в демократических странах?
Ну глупости ведь говорите, связывая демократию и гиперинфляцию. Просто глупости.
444 Сергей Б
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Сегодня в 14:15
Нет, дружок-пирожок, вы об инфляции ни слова не написали. Вы про "утечку денежных средств со счетов Сбербанка" речь завели. Ни больше ни меньше. На мой вопрос про было 1000 рублей на счету- стало ноль, что кто-то снял со счета в госбанке все деньги, вы так прямо и ответили "Именно так и было. У родителей было тысяч тридцать на счетах сбера, а стало ноль." А теперь оказалось, что это все ерунда и полный бред, что никто денег со счетов не снимал, что не было никакой "крупнейшей утечки денежных средств со счетов Сбербанка", что как было у ваших родителей на счету 30000, так и осталось. Слово инфляция в вашем словаре вдруг появилось... Это я и называю антропологической катастрофой.
444 Д.Щеглов
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Сегодня в 14:19
И вы собираетесь человеку с уровнем анализа "либералы это троцкисты" и "пошли в зад" что-либо объяснить про правовое государство, рыночную экономику и демократические механизмы?
Сергей Б Д.Щеглов
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Сегодня в 14:32
Тоже под табурет закосить решили?

Причем здесь демократические страны которые вы имели ввиду и Россия.

Найдите хотя бы высказывание Вассермана, в чем не соответствуют самозваные российские «либералы» самому понятию либерал. И прикиньте какую именно «демократию» они принесут.

Ну ведь в Украину, те же самые «либералы», которых поддерживают российские «либералы», принесли уже «демократию». Вот с ней и сравнивайте.


Сергей Б 444
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Сегодня в 14:36
«Когда в начале 90-х обнули все счета».

И то, сказал не прямым текстом и без разъяснений про гиперинфляцию. На таких как вы табуретов не рассчитывал.



Сергей Б Д.Щеглов
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Сегодня в 14:43
И образчик российского «либерала» Мазурин (444) тут же под ногами путается. Ахинея и клевета, все что он несет. А кто его «позиции» не разделяет, то это уже не люди – ватники, не иначе.

Вот это что ли либерал?

Сергей Б
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Сегодня в 14:48
Походу в этих комментариях, которые доселе, я самый либеральный либерал без кавычек.

Альберт Леонов
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Сегодня в 15:00
прежде всего это имиджевые потери для сбера. Вот я не имею дело со сбером больше, причем давно. Второе, будут кражи денег со счетов банка.То что подтверждение приходит смс, это давно не проблема. Симку можно и задублировать. Если киберпреступники воровали деньги со корсчетов банков, то имея такие данные неужели не смогут опустошить кредитки?
Вывод: не стоит доверять всем этим суперзащищенным базам данных, все что есть в сети, считай доступно!
И какие электронные паспорта, когда тебя могут стереть вобще из жизни!!!!Просто раз и DEL
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 15:25
Относительно Иванов не помнящих даже родства имиджевые потери значения не имеют.
Швондер
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Сегодня в 15:27
Ниче, вон щас наши доблестные депутаты введут льготу Жертвам Перестройки, так Сергей вероятно, первым заявится. Как самый пострадавший от злого Ельцина с его инфляцией.
Сергей Б
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Сегодня в 15:33
Первыми доктора бюджетные побегут. А я в пастве не состою и посему клянчить не привык.

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