​СМИ: Персональные данные 60 миллионов клиентов Сбербанка слили в Интернет

Сегодня, 3 октября персональные данные более 60 миллионов россиян, являющихся клиентами Сбербанка, попали на черный рынок. Как утверждают продавцы, они обладают полной информацией о кредитной истории и о всех финансовых операциях каждого клиента, а одну строчку с данными (из 60 миллионов строк) готовы отдать за пять рублей. Об этом заявил портал «КоммерсантЪ» ссылаясь на свои источники.

Отметим, что это крупнейшая утечка данных в истории банковской сферы России.

В Сбербанке заявили о том, что проверят подлинность базы, но угрозы средствам клиентов, по словам представителей банка, нет.

«Поскольку в похищенной базе отсутствуют коды CVV, а каждая транзакция без предъявления карты подтверждается одноразовым смс паролем, преступники не смогут воспользоваться похищенной информацией и списать какие-либо деньги с карт», — подчеркнули представители Сбербанка.

На данный момент, основной версией похищения является умышленные преступные действия одного из сотрудников банка, а в самой финансовой организации проводится служебная проверка.