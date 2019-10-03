​Минфин собирается ввести три новых налога для россиян

Министерство финансов России планирует включить в Налоговый кодекс три новых сбора. Речь идет об утилизационном и курортном сборах, а еще об отчислениях операторов связи общего пользования. Об этом сообщает ТАСС.

Новые налоги прописаны в приложении к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«Речь не идет о включении обязательно именно в виде налога. В большинстве случаев неналоговые платежи больше похожи на сборы, поскольку носят возмездный характер. В рамках работы по подготовке проекта изменений НК РФ в части неналоговых платежей детально прорабатываются все возникающие вопросы», - цитирует ТАСС пресс-службу Минфина.

Зачем это нужно?

Утилизационный сбор, по мнению Министерства финанов, необходим для того, чтобы обеспечить стабильность его исчисления и уплаты: компании получат дополнительные гарантии при изменении ключевых элементов платежа.

Туристический сбор обеспечит дополнительные источники дохода в местные бюджеты, которые в будущем пойдут на строительство и благоустройство природных, исторических и социально-культурных объектов (этот сбор хотят ввести с 1 января 2021 года).

Согласно подготовленным Минфином документам, меры уголовной ответственности в отношении налогоплательщиков, которые не платят три новых налога, не будут применяться в течение десяти лет.

Ранее Минфин разработал законопроект о включении в налоговый кодекс пяти платежей.