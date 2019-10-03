​Семье из Сургута, которую переселяли из центра на окраину города, дали жилье на улице Усольцева

Чиновники Сургута пошли навстречу семье, просившей не переселять их из центра города на его окраину — в поселок Дорожный. Они выделили им жилье неподалеку от района «ЖД».

Напомним, жителям ветхого аварийного дома № 31/1 по улице Рабочей в Сургуте предложили переехать в новые многоквартирники в Дорожном, однако жильцы таким перспективам были не рады. Так, например, сургутянка Анастасия Гелло переживала за маленькую дочку, которой предстояло адаптироваться в новом детском саду. Не меньше хлопот переезд в поселок доставил бы и ее отцу — инвалиду III группы.

Через некоторое время после публикации истории семьи на портале siapress.ru, Анастасия сообщила редакции радостные новости — им выделили квартиру на улице Усольцева: «Комната огромная — 24 метра, можно сделать двухкомнатную. Конечно же, предстоит ремонт. Все рады, — написала девушка. — По транспортной развязке отлично, за 15 минут на автобусе до администрации я доехала. Есть площадка для детей, все очень здорово».

Фото: А. Гелло