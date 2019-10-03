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​Семье из Сургута, которую переселяли из центра на окраину города, дали жилье на улице Усольцева

Этот вариант их устроил

Фото: А. Гелло
Фото: А. Гелло

Чиновники Сургута пошли навстречу семье, просившей не переселять их из центра города на его окраину — в поселок Дорожный. Они выделили им жилье неподалеку от района «ЖД».

Напомним, жителям ветхого аварийного дома № 31/1 по улице Рабочей в Сургуте предложили переехать в новые многоквартирники в Дорожном, однако жильцы таким перспективам были не рады. Так, например, сургутянка Анастасия Гелло переживала за маленькую дочку, которой предстояло адаптироваться в новом детском саду. Не меньше хлопот переезд в поселок доставил бы и ее отцу — инвалиду III группы.

Через некоторое время после публикации истории семьи на портале siapress.ru, Анастасия сообщила редакции радостные новости — им выделили квартиру на улице Усольцева: «Комната огромная — 24 метра, можно сделать двухкомнатную. Конечно же, предстоит ремонт. Все рады, — написала девушка. — По транспортной развязке отлично, за 15 минут на автобусе до администрации я доехала. Есть площадка для детей, все очень здорово».

Фото: А. Гелло


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03 октября в 09:52, просмотров: 4492, комментариев: 14


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Комментарии:
Флудер
не нравится
03 октября в 09:27
Ждите десятков заявок от других переселяемых. Если у одних получилось, чем другие хуже?
Д.Щеглов Флудер
не нравится
03 октября в 09:45
Это плохо?
6xz34e
не нравится
03 октября в 10:23
Поздравляем с новосельем!Радует,что люди остались довольны переселением. Правда, я с трудом верю в девиз губернатора:.что "2019-год последнего балка..."
Флудер Д.Щеглов
не нравится
03 октября в 10:44
Это простор для злоупотреблений.
Швондер
не нравится
03 октября в 10:52
Сомнительно. Со строителя в эту клоаку мира...
Альберт Леонов
не нравится
03 октября в 10:55
Что могу сказать? Видно работу СИА-Пресс! Помогли людям, разве это плохо? Почему не умеем радоваться за других? Почему не сказать СПАСИБО?!
Или только ругать надо?!
НЕТ!
Тихо, спокойно делают ДОБРЫЕ дела ребята их СИА-ПРЕСС!
Скромные люди... А помтогли людям, многие могут такому похвастаться?!
Швондер
не нравится
03 октября в 11:04
Альберт, попроси чтоб тебе яхту проконопатили
Сергей Б Флудер
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03 октября в 11:10
Более лучший (не самый лучший из центра города) вариант для граждан, злоупотребление чего?

Д.Щеглов Флудер
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03 октября в 11:13
Не согласен про злоупотребления. Это простор для того, чтобы люди получали то жилье, которое им больше подходит, а значит, жили лучше.
Сергей Б
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03 октября в 11:25
«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее, товарищи». Где-то это уже видел. Кто-то давно сказал. Получается, ничего не меняется?..

А, вот еще самое главное: «А когда весело живется, работа спорится…»

Флудер Д.Щеглов
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03 октября в 11:27
Вы рассуждаете с позиции "богатого" туриста. Мол, вкусняшек хватит на всех, зачем толкаться на раздаче? Вынесут ещё, возьмём культурно.
В "дешёвых" отелях что выставили на стол, то и жрите. Кто успел, тот и схватил. А самые вкусные куски до стола вообще не доходят, распределяются между своими.
Сейчас мы видим, как в дешёвом отеле начинается "это не буду, дайте другое". С социальной точки зрения это не правильно. Почему тогда купившие путёвки в дорогой отель (обманутые дольщики) живут надеждой "авось завтра покормят"? Если бы проблема с ними была решена в текущем режиме, то это была бы иная ситуация.
6xz34e
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03 октября в 11:42
Уважаемый Флудер!Журналисты всегда были "4 властью" и плюс общественное мнение.Молодцы!И людям доброе дело сделали.И про "дольщиков" тоже не были в стороне.Ветхое жилье и "долевка" -разные направления.Лично я имею на ул.Московской "деревяшку" и все ждем когда наступит новоселье.Много раз Абещали...Это мой свадебный подарок,куда я на экскурсию своих детей вожу с присказкой -"не будете учиться,будете жить здесь.Будете учиться-"Брусника"- для вас.
Сергей Б
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03 октября в 11:49
Флудер, выкрутился. Хотя я ничего не понял про отели.

А жителям деревяшек в центре, надо было в свое время приватизировать все квартиры, нанять юристов и забрать участок под домом в собственность. Тогда и на этом месте можно было бы отстроиться побаще или другое улучшение жилищных условий диктовать. А на нет и суда нет. Хоть за 101 километр не выселили и то хорошо.
Сергей Б
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03 октября в 11:55
Такое понятие как консолидация граждан в свою пользу в России почти напрочь отсутствует. Каждый за себя, ну вот то и получаем, что Бог даст таким. Хорошо если кто подмогнет на общественных началах. И то радость.

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