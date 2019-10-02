​«ЭПЛ. Якутские бриллианты» номинант конкурса «100 лучших товаров России»

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» по праву завоевала статус лидера ювелирного рынка России и успешно конкурирует с зарубежными компаниями, на рынках США, Европы и СНГ.

Фундаментом для этого стало современное производство, созданное на основе 25-летнего опыта специалистов производства, а также единая система стандартов качества, получившая название — Код ЭПЛ.

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты», приняла участие в проходящем в этом году конкурсе «100 лучших товаров России», предоставив членам жюри право оценить технологические мощности и уровень квалификации специалистов.

Региональный этап, состоявшийся в Якутске, в начале августа, позволил компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», принять участие в федеральном этапе, который состоится в Москве, осенью 2019 года.

Нужно отметить, что компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты», единственная ювелирная компания, принявшая участие в конкурсе «100 лучших товаров в России», и мы желаем ей победы!

Станьте важной частью бренда ЭПЛ, посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты», в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/