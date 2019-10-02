​Райффайзенбанк и Mastercard запускают программу лояльности для малого бизнеса

Оплачивая покупки бизнес-картой Mastercard, клиенты Райффайзенбанка смогут воспользоваться специальными предложениями от партнеров программы Mastercard Бизнес-Бонус . Кампания стартует 1 октября и продлится до 30 ноября 2019 года. Больше покупок по карте – больше возможностей для управления бюджетом предприятия и развития бизнеса.

Механика получения бонусов

Для участия в программе необходимо зарегистрировать бизнес-карту Райффайзенбанка на сайте https://business.mastercard.ru/ и оплачивать ей покупки. За каждую транзакцию от 500 рублей по бизнес-карте Mastercard клиент Райффайзенбанка получает 1 бонус. Их можно обменять на скидки от партнеров программы.

Самые интересные предложения

Райффайзенбанк и Mastercard подобрали для клиентов, которые активно пользуются бизнес-картой, предложения от самых популярных партнеров программы. Например, 30 бонусов клиент сможет обменять на скидку в размере 500 рублей на поездку с Яндекс.Такси или на любую покупку в гипермаркете «Перекресток». А 60 бонусов эквивалентны 1000 рублям в сети магазинов бытовой электроники и компьютерной техники «Ситилинк».

Клиентам, которые соберутся в отпуск или командировку, понравятся специальные предложения от онлайн-сервиса OneTwoTrip (2 бонуса = скидка размером 1000 рублей) и OzonTravel, который предлагает за 2 бонуса, накопленных по программе, открыть клиенту кредитную линию суммой 30 тысяч рублей.

А любители футбола получат шанс попасть на матчи UEFA Champions League, для этого нужно накопить 100 бонусов.

«Mastercard постоянно работает над тем, чтобы российским предпринимателям были доступны самые передовые инструменты и продукты для ведения бизнеса. При том, что в настоящий момент у малого и среднего бизнеса в России существует запрос на специализированные программы лояльности, они не сильно распространены на нашем рынке, – комментирует Джемал Агрба, директор по развитию направления коммерческих продуктов Mastercard в России. – Именно поэтому мы создали и активно продвигаем программу Mastercard Бизнес-Бонус и рады, что совместно с Райффайзенбанком создали специальную версию с предложениями для клиентов этого банка».

Пользоваться бизнес-картой выгодно

Средний оборот по бизнес-карте клиента Райффайзенбанка составляет 75000 рублей в месяц, при этом средний чек – около 2300 рублей. Таким образом, по самым скромным подсчетам, клиент банка заработает около 65 бонусов за два месяца действия программы, но это далеко не предел. Чем больше покупок – тем больше бонусов, без ограничения.

«Мы рассчитываем, что большинство пользователей бизнес-карт Mastercard смогут оценить преимущества программы. Чтобы клиентам было удобно, механика очень простая: достаточно зарегистрироваться в программе и получать бонусы за привычные повседневные траты. Для банка – это возможность повысить популярность безналичных платежей», — добавил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.