16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,4399   EUR  71,4669  

​Райффайзенбанк и Mastercard запускают программу лояльности для малого бизнеса

Оплачивая покупки бизнес-картой Mastercard, клиенты Райффайзенбанка смогут воспользоваться специальными предложениями от партнеров программы Mastercard Бизнес-Бонус. Кампания стартует 1 октября и продлится до 30 ноября 2019 года. Больше покупок по карте – больше возможностей для управления бюджетом предприятия и развития бизнеса.

Механика получения бонусов

Для участия в программе необходимо зарегистрировать бизнес-карту Райффайзенбанка на сайте https://business.mastercard.ru/ и оплачивать ей покупки. За каждую транзакцию от 500 рублей по бизнес-карте Mastercard клиент Райффайзенбанка получает 1 бонус. Их можно обменять на скидки от партнеров программы.

Самые интересные предложения

Райффайзенбанк и Mastercard подобрали для клиентов, которые активно пользуются бизнес-картой, предложения от самых популярных партнеров программы. Например, 30 бонусов клиент сможет обменять на скидку в размере 500 рублей на поездку с Яндекс.Такси или на любую покупку в гипермаркете «Перекресток». А 60 бонусов эквивалентны 1000 рублям в сети магазинов бытовой электроники и компьютерной техники «Ситилинк».

Клиентам, которые соберутся в отпуск или командировку, понравятся специальные предложения от онлайн-сервиса OneTwoTrip (2 бонуса = скидка размером 1000 рублей) и OzonTravel, который предлагает за 2 бонуса, накопленных по программе, открыть клиенту кредитную линию суммой 30 тысяч рублей.

А любители футбола получат шанс попасть на матчи UEFA Champions League, для этого нужно накопить 100 бонусов.

«Mastercard постоянно работает над тем, чтобы российским предпринимателям были доступны самые передовые инструменты и продукты для ведения бизнеса. При том, что в настоящий момент у малого и среднего бизнеса в России существует запрос на специализированные программы лояльности, они не сильно распространены на нашем рынке, – комментирует Джемал Агрба, директор по развитию направления коммерческих продуктов Mastercard в России. – Именно поэтому мы создали и активно продвигаем программу Mastercard Бизнес-Бонус и рады, что совместно с Райффайзенбанком создали специальную версию с предложениями для клиентов этого банка».

Пользоваться бизнес-картой выгодно

Средний оборот по бизнес-карте клиента Райффайзенбанка составляет 75000 рублей в месяц, при этом средний чек – около 2300 рублей. Таким образом, по самым скромным подсчетам, клиент банка заработает около 65 бонусов за два месяца действия программы, но это далеко не предел. Чем больше покупок – тем больше бонусов, без ограничения.

«Мы рассчитываем, что большинство пользователей бизнес-карт Mastercard смогут оценить преимущества программы. Чтобы клиентам было удобно, механика очень простая: достаточно зарегистрироваться в программе и получать бонусы за привычные повседневные траты. Для банка – это возможность повысить популярность безналичных платежей», — добавил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:09, просмотров: 60, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Куда сдавать использованные батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Куда сдавать использованные батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова Сегодня в 14:31
255 0
Эксперты рассказали, безопасны ли вышки сотовой связи

Эксперты рассказали, безопасны ли вышки сотовой связи
Гор Есаян Сегодня в 10:09
505 2
Мы искренне благодарим вас за мудрость и терпение в воспитании молодого поколения

Мы искренне благодарим вас за мудрость и терпение в воспитании молодого поколения
Пак Мен Чер, генеральный директор ООО «СГЭС» 01 октября в 10:23
862 1
Давайте ценить каждую минуту общения с пожилыми людьми, ведь опыт и знания старшего поколения представляют большую ценность

Давайте ценить каждую минуту общения с пожилыми людьми, ведь опыт и знания старшего поколения представляют большую ценность
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 01 октября в 10:07
746 5
Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей

Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 октября в 10:00
867 2
С днем пожилого человека! Мы гордимся вами и очень хотим, чтобы ваши энергия, мудрость и сила духа никогда не иссякали

С днем пожилого человека! Мы гордимся вами и очень хотим, чтобы ваши энергия, мудрость и сила духа никогда не иссякали
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 01 октября в 09:45
689 0
1 октября в Сургуте стартует Международный фестиваль искусств «60 параллель»

1 октября в Сургуте стартует Международный фестиваль искусств «60 параллель»
СИА-ПРЕСС встретился виолончелистом Денисом Шаповаловым и журналистом Екатериной Соколовой, которые будут открывать завтрашний концерт
Анастасия Семихатских 30 сентября в 17:04
741 0
​Новый приговор Устинову – крайняя точка, до которой могли отступить силовики

​Новый приговор Устинову – крайняя точка, до которой могли отступить силовики
Но это по-прежнему осуждение невиновного человека
Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека» 30 сентября в 15:33
730 10
Что делать, если управляющая компания отказывается убирать мусор у подъезда? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если управляющая компания отказывается убирать мусор у подъезда? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 30 сентября в 15:26
585 0
​Я бы не стал сравнивать численность митинга в Москве с другими акциями. Сравнивать не с чем. Ведь не выходят люди в поддержку Росгвардии?

​Я бы не стал сравнивать численность митинга в Москве с другими акциями. Сравнивать не с чем. Ведь не выходят люди в поддержку Росгвардии?
Федор Крашенинников, политолог 30 сентября в 14:41
636 1
​Сургут должен заработать на амортизации тепловых сетей, если отдаст их в концессию

​Сургут должен заработать на амортизации тепловых сетей, если отдаст их в концессию
Получим ли мы действительно модернизированную систему ЖКХ или концессионер в конце срока в -цать лет вернет нам переамортизированную труху, а нам ее еще и разгребать придется?
Сергей Антонов, сургутянин 30 сентября в 08:28
996 10
«Многодетной в нашем округе быть намного легче»

«Многодетной в нашем округе быть намного легче»
Ляйсан Ишмухаметова, участница конкурса «Семья года – 2017» – о жизни в Сургуте, семье и работе
Алёна Кожевова 27 сентября в 18:00
1612 0
Дмитрий Щеглов

​И почему же сургутяне не голосуют?
Что город сделал для их активности на нынешних импровизированных благоустроительных выборах? Фактически ничего
Дмитрий Щеглов 27 сентября в 15:18
1774 14
​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга

​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга
Это экономически нецелесообразно
Анастасия Семихатских 27 сентября в 15:11
4782 4
На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему

На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему
Илья Низовских 27 сентября в 10:29
1388 0
Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования

Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 27 сентября в 09:31
606 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика