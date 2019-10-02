16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,4399   EUR  71,4669  

​Большая игра: МегаФон стал партнером Blizzard

МегаФон первым из мобильных операторов вышел на игровую арену. Компания объявила о начале сотрудничества с Blizzard Entertainment, одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Этот шаг, по мнению экспертов телекома, позволит завоевать новую аудиторию.

Абоненты уже могут оплачивать услуги Battle.net и приобретать игры Blizzard, используя счет мобильного телефона. Также сразу 9 продуктов от Blizzard, включая хиты Diablo, Overwatch и World of Warcraft, появились на новом портале «МегаФон Игры».

«Выпустив на рынок сервис с доступом и скидками на самые популярные в мире игры – МегаФон может переманить к себе какое-то количество аудитории. Это будут абоненты-геймеры, низколояльные к своим операторам и легкие на подъем, если речь идёт о фишках и бонусах от мирового разработчика игр», – уверен генеральный директор ИАА "TelecomDaily" Денис Кусков.

Все покупки пользователи «МегаФон Игры» смогут оплатить со счета своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch® Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки.

В рамках стратегического сотрудничества МегаФон обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах – Hearthstone®.

«Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране», – отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:55, просмотров: 67, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Куда сдавать использованные батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Куда сдавать использованные батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова Сегодня в 14:31
255 0
Эксперты рассказали, безопасны ли вышки сотовой связи

Эксперты рассказали, безопасны ли вышки сотовой связи
Гор Есаян Сегодня в 10:09
505 2
Мы искренне благодарим вас за мудрость и терпение в воспитании молодого поколения

Мы искренне благодарим вас за мудрость и терпение в воспитании молодого поколения
Пак Мен Чер, генеральный директор ООО «СГЭС» 01 октября в 10:23
862 1
Давайте ценить каждую минуту общения с пожилыми людьми, ведь опыт и знания старшего поколения представляют большую ценность

Давайте ценить каждую минуту общения с пожилыми людьми, ведь опыт и знания старшего поколения представляют большую ценность
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 01 октября в 10:07
746 5
Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей

Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 октября в 10:00
867 2
С днем пожилого человека! Мы гордимся вами и очень хотим, чтобы ваши энергия, мудрость и сила духа никогда не иссякали

С днем пожилого человека! Мы гордимся вами и очень хотим, чтобы ваши энергия, мудрость и сила духа никогда не иссякали
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 01 октября в 09:45
689 0
1 октября в Сургуте стартует Международный фестиваль искусств «60 параллель»

1 октября в Сургуте стартует Международный фестиваль искусств «60 параллель»
СИА-ПРЕСС встретился виолончелистом Денисом Шаповаловым и журналистом Екатериной Соколовой, которые будут открывать завтрашний концерт
Анастасия Семихатских 30 сентября в 17:04
741 0
​Новый приговор Устинову – крайняя точка, до которой могли отступить силовики

​Новый приговор Устинову – крайняя точка, до которой могли отступить силовики
Но это по-прежнему осуждение невиновного человека
Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека» 30 сентября в 15:33
730 10
Что делать, если управляющая компания отказывается убирать мусор у подъезда? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если управляющая компания отказывается убирать мусор у подъезда? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 30 сентября в 15:26
585 0
​Я бы не стал сравнивать численность митинга в Москве с другими акциями. Сравнивать не с чем. Ведь не выходят люди в поддержку Росгвардии?

​Я бы не стал сравнивать численность митинга в Москве с другими акциями. Сравнивать не с чем. Ведь не выходят люди в поддержку Росгвардии?
Федор Крашенинников, политолог 30 сентября в 14:41
636 1
​Сургут должен заработать на амортизации тепловых сетей, если отдаст их в концессию

​Сургут должен заработать на амортизации тепловых сетей, если отдаст их в концессию
Получим ли мы действительно модернизированную систему ЖКХ или концессионер в конце срока в -цать лет вернет нам переамортизированную труху, а нам ее еще и разгребать придется?
Сергей Антонов, сургутянин 30 сентября в 08:28
996 10
«Многодетной в нашем округе быть намного легче»

«Многодетной в нашем округе быть намного легче»
Ляйсан Ишмухаметова, участница конкурса «Семья года – 2017» – о жизни в Сургуте, семье и работе
Алёна Кожевова 27 сентября в 18:00
1612 0
Дмитрий Щеглов

​И почему же сургутяне не голосуют?
Что город сделал для их активности на нынешних импровизированных благоустроительных выборах? Фактически ничего
Дмитрий Щеглов 27 сентября в 15:18
1774 14
​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга

​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга
Это экономически нецелесообразно
Анастасия Семихатских 27 сентября в 15:11
4782 4
На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему

На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему
Илья Низовских 27 сентября в 10:29
1388 0
Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования

Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 27 сентября в 09:31
606 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика