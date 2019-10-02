​Большая игра: МегаФон стал партнером Blizzard

МегаФон первым из мобильных операторов вышел на игровую арену. Компания объявила о начале сотрудничества с Blizzard Entertainment, одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Этот шаг, по мнению экспертов телекома, позволит завоевать новую аудиторию.

Абоненты уже могут оплачивать услуги Battle.net и приобретать игры Blizzard, используя счет мобильного телефона. Также сразу 9 продуктов от Blizzard, включая хиты Diablo, Overwatch и World of Warcraft, появились на новом портале «МегаФон Игры».

«Выпустив на рынок сервис с доступом и скидками на самые популярные в мире игры – МегаФон может переманить к себе какое-то количество аудитории. Это будут абоненты-геймеры, низколояльные к своим операторам и легкие на подъем, если речь идёт о фишках и бонусах от мирового разработчика игр», – уверен генеральный директор ИАА "TelecomDaily" Денис Кусков.

Все покупки пользователи «МегаФон Игры» смогут оплатить со счета своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch® Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки.

В рамках стратегического сотрудничества МегаФон обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах – Hearthstone®.

«Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране», – отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.