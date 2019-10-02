16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,4399   EUR  71,4669  

В Сургутском районе прошло закрытие тренировочных сборов «Районный boxing camp»

В посёлке Солнечный прошло торжественное закрытие районной «школы бокса», которая началась 26 сентября. В течении недели с ребятами занимались югорские чемпионы Рустам Мирзоев, Тарлан Казимагомедов и Сергей Скуряев.

На организацию мероприятия пошли деньги из гранта губернатора Югры. Размер гранта составлял чуть больше 450 тыс. рублей, однако проект получил софинансирование от Сургутского района. Средства пошли не только на питание и проживание ребят, но и на проведение нетипичных для бокса тренировок (кроссфит, бег с собаками), оздоровительные процедуры (сауна, бассейн), мастер-классы, спарринг-бокс между участниками из разных посёлков района и развлекательные мероприятия (просмотр фильмов о спорте, катание на квадроциклах).

Основная цель «Районного boxing camp» – популяризация бокса среди молодого населения Югры и подготовка нынешних спортсменов к Региональному турниру. Несмотря на то, что большинство участников приехали из округа, к «школе» присоединились юные спортсмены и их тренеры из Казахстана и Киргизии.

«Такие мероприятия очень полезны. Участники могут потренироваться с новыми людьми, это развивает навыки. Когда каждый раз занимаешься с одними и теми же, начинаешь запоминать их слабости, но во время тренировки с ранее незнакомыми боксерами, начинаешь уже думать головой», – поделился организатор мероприятия и тренер по боксу Дмитрий Пономарёв.

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, больше всего увлечённых боевыми искусствами ребят как раз таки в Солнечном – 630 человек, именно поэтому здесь появился новый Центр единоборств.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:00, просмотров: 139, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Куда сдавать использованные батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Куда сдавать использованные батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова Сегодня в 14:31
258 0
Эксперты рассказали, безопасны ли вышки сотовой связи

Эксперты рассказали, безопасны ли вышки сотовой связи
Гор Есаян Сегодня в 10:09
505 2
Мы искренне благодарим вас за мудрость и терпение в воспитании молодого поколения

Мы искренне благодарим вас за мудрость и терпение в воспитании молодого поколения
Пак Мен Чер, генеральный директор ООО «СГЭС» 01 октября в 10:23
862 1
Давайте ценить каждую минуту общения с пожилыми людьми, ведь опыт и знания старшего поколения представляют большую ценность

Давайте ценить каждую минуту общения с пожилыми людьми, ведь опыт и знания старшего поколения представляют большую ценность
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 01 октября в 10:07
746 5
Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей

Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 октября в 10:00
867 2
С днем пожилого человека! Мы гордимся вами и очень хотим, чтобы ваши энергия, мудрость и сила духа никогда не иссякали

С днем пожилого человека! Мы гордимся вами и очень хотим, чтобы ваши энергия, мудрость и сила духа никогда не иссякали
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 01 октября в 09:45
689 0
1 октября в Сургуте стартует Международный фестиваль искусств «60 параллель»

1 октября в Сургуте стартует Международный фестиваль искусств «60 параллель»
СИА-ПРЕСС встретился виолончелистом Денисом Шаповаловым и журналистом Екатериной Соколовой, которые будут открывать завтрашний концерт
Анастасия Семихатских 30 сентября в 17:04
741 0
​Новый приговор Устинову – крайняя точка, до которой могли отступить силовики

​Новый приговор Устинову – крайняя точка, до которой могли отступить силовики
Но это по-прежнему осуждение невиновного человека
Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека» 30 сентября в 15:33
730 10
Что делать, если управляющая компания отказывается убирать мусор у подъезда? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если управляющая компания отказывается убирать мусор у подъезда? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 30 сентября в 15:26
585 0
​Я бы не стал сравнивать численность митинга в Москве с другими акциями. Сравнивать не с чем. Ведь не выходят люди в поддержку Росгвардии?

​Я бы не стал сравнивать численность митинга в Москве с другими акциями. Сравнивать не с чем. Ведь не выходят люди в поддержку Росгвардии?
Федор Крашенинников, политолог 30 сентября в 14:41
636 1
​Сургут должен заработать на амортизации тепловых сетей, если отдаст их в концессию

​Сургут должен заработать на амортизации тепловых сетей, если отдаст их в концессию
Получим ли мы действительно модернизированную систему ЖКХ или концессионер в конце срока в -цать лет вернет нам переамортизированную труху, а нам ее еще и разгребать придется?
Сергей Антонов, сургутянин 30 сентября в 08:28
996 10
«Многодетной в нашем округе быть намного легче»

«Многодетной в нашем округе быть намного легче»
Ляйсан Ишмухаметова, участница конкурса «Семья года – 2017» – о жизни в Сургуте, семье и работе
Алёна Кожевова 27 сентября в 18:00
1613 0
Дмитрий Щеглов

​И почему же сургутяне не голосуют?
Что город сделал для их активности на нынешних импровизированных благоустроительных выборах? Фактически ничего
Дмитрий Щеглов 27 сентября в 15:18
1774 14
​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга

​Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга
Это экономически нецелесообразно
Анастасия Семихатских 27 сентября в 15:11
4782 4
На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему

На дачах Сургута уже третий год проблемы с электричеством. Никто не понимает почему
Илья Низовских 27 сентября в 10:29
1388 0
Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования

Рад поздравить всех причастных с Днем работника дошкольного образования
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 27 сентября в 09:31
606 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика