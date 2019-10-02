В Сургутском районе прошло закрытие тренировочных сборов «Районный boxing camp»

В посёлке Солнечный прошло торжественное закрытие районной «школы бокса», которая началась 26 сентября. В течении недели с ребятами занимались югорские чемпионы Рустам Мирзоев, Тарлан Казимагомедов и Сергей Скуряев.

На организацию мероприятия пошли деньги из гранта губернатора Югры. Размер гранта составлял чуть больше 450 тыс. рублей, однако проект получил софинансирование от Сургутского района. Средства пошли не только на питание и проживание ребят, но и на проведение нетипичных для бокса тренировок (кроссфит, бег с собаками), оздоровительные процедуры (сауна, бассейн), мастер-классы, спарринг-бокс между участниками из разных посёлков района и развлекательные мероприятия (просмотр фильмов о спорте, катание на квадроциклах).

Основная цель «Районного boxing camp» – популяризация бокса среди молодого населения Югры и подготовка нынешних спортсменов к Региональному турниру. Несмотря на то, что большинство участников приехали из округа, к «школе» присоединились юные спортсмены и их тренеры из Казахстана и Киргизии.

«Такие мероприятия очень полезны. Участники могут потренироваться с новыми людьми, это развивает навыки. Когда каждый раз занимаешься с одними и теми же, начинаешь запоминать их слабости, но во время тренировки с ранее незнакомыми боксерами, начинаешь уже думать головой», – поделился организатор мероприятия и тренер по боксу Дмитрий Пономарёв.

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, больше всего увлечённых боевыми искусствами ребят как раз таки в Солнечном – 630 человек, именно поэтому здесь появился новый Центр единоборств.