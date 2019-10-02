Умер Карел Готт, золотой чешский соловей

Вчера ночью в возрасте 80 лет умер Карел Готт, известнейший эстрадный певец Чехии. Об этом прессе сообщила продюсер артиста. Последние годы своей жизни он боролся с раком, и свою смерть встретил в кругу семьи.

Жители бывшего СССР знают Карела Готта как «Чешского соловья» и «Короля чешской музыки». Он был любимцем публики коммунистического блока: его альбом «Карел Готт», вышедший в 1977 году, приобрели четыре с половинной миллиона советских граждан. Слушатели любили его за незабываемый вокал.

Всего за свою карьеру музыкант записал более двух тысяч песен и снялся в 30-ти фильмах.